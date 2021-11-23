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Понад 10 млн українців повністю вакцинувалися від коронавірусу

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Україна, Вівторок 23 листопада 2021 08:35
Понад 10 млн українців повністю вакцинувалися від коронавірусу Фото: понад 10 млн українців повністю вакцинувалися від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на вівторок, 23 листопада в Україні повністю вакцинувалися від коронавірусу більше як 10 млн людей. З них - понад 190 завершили імунізацію вчора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

Вчора щеплення від коронавірусу отримали 270 258 людей. З яких одну дозу вакцини отримали 79 207, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 191 051 людина.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в країні вже щеплено 12 914 335 людей. З яких отримали одну дозу вакцини - 12 914 333 людини, а повністю імунізовані та отримали дві дози - 10 025 360 людей.

У загальній кількості в країні вже проведено 22 939 693 щеплення.

У МОЗ додають, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримували жодної дози жодної дози вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, сьогодні пункт вакцинації від коронавірусу відкриється в головній мечеті України - "Ар-Рахма". Він буде працювати щодня.

Раніше повідомлялося, що у Львові відкриють пункт вакцинації від коронавірусу для безпритульних.

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