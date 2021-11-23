ru ua
Вт, 23 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Более 10 млн украинцев полностью вакцинировались от коронавируса

Новина українською →
Украина, Вторник 23 ноября 2021 08:35
Более 10 млн украинцев полностью вакцинировались от коронавируса Фото: более 10 млн украинцев полностью вакцинировались от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на вторник, 23 ноября в Украине полностью вакцинировались от коронавируса более 10 млн человек. Из них - более 190 завершили иммунизацию вчера.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на данные Минздрава.

Статистика за сутки

Вчера прививку от коронавируса получили 270 258 человек. Из которых одну дозу вакцины получили 79 207, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 191 051 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране уже привито 12 914 335 человек. Из которых получили одну дозу вакцины - 12 914 333 человека, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 025 360 человек.

В общем количестве в стране уже проведено 22 939 693 прививки.

В Минздраве добавляют, что 88,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы ни одной дозы вакцины от коронавируса.

Напомним, сегодня пункт вакцинации от коронавируса откроется в главной мечети Украины - "Ар-Рахма". Он будет работать каждый день.

Ранее сообщалось, что во Львове откроют пункт вакцинации от коронавируса для бездомных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Министерство здравоохранения Украины Вакцина от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе