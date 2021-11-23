Более 10 млн украинцев полностью вакцинировались от коронавируса
По состоянию на вторник, 23 ноября в Украине полностью вакцинировались от коронавируса более 10 млн человек. Из них - более 190 завершили иммунизацию вчера.
Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на данные Минздрава.
Статистика за сутки
Вчера прививку от коронавируса получили 270 258 человек. Из которых одну дозу вакцины получили 79 207, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 191 051 человек.
В целом в Украине
С начала вакцинальной кампании в стране уже привито 12 914 335 человек. Из которых получили одну дозу вакцины - 12 914 333 человека, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 025 360 человек.
В общем количестве в стране уже проведено 22 939 693 прививки.
В Минздраве добавляют, что 88,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы ни одной дозы вакцины от коронавируса.
Напомним, сегодня пункт вакцинации от коронавируса откроется в главной мечети Украины - "Ар-Рахма". Он будет работать каждый день.
Ранее сообщалось, что во Львове откроют пункт вакцинации от коронавируса для бездомных.