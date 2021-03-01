У 10% жителів планети є антитіла до коронавірусу, - ВООЗ

За її словами, є території, особливо в міських районах з високою щільністю населення, де 50-60% жителів піддалися зараженню вірусом і мають антитіла, але це не означає, що "все місто, провінція, або країна досягли колективного імунітету".

Сваминатан впевнена, що широких масштабів колективного імунітету від COVID-19 можна досягти тільки за допомогою вакцинації населення.