Понад 11 мільйонів українців отримали одну дозу COVID-вакцини

В Україні від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу вакцини від коронавірусу більше ніж 11 мільйонів людей. За вчора щепилися більш як 270 тисяч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
За минулу добу, 4 листопада щеплення від коронавірусу отримали 270 320 людей.
Зокрема, першу дозу вакцини отримали 190 327 осіб, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 79 993 людини.
Від початку вакцинальної кампанії від COVID-19 щеплено 11 086 047 людей.
З яких щепилися першою дозою 11 086 045 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 7 762 884 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
У загальній кількості в Україні вже зроблено 18 848 929 щеплень.
Як додають у МОЗ, 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримували мали жодної дози антиковідної вакцини.