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Виплати по 1400 доларів американцям можуть початися вже в березні, - Байден

Новость на русском → США, Неділя 07 березня 2021 03:32
Виплати по 1400 доларів американцям можуть початися вже в березні, - Байден Пакет Байдена с мерами на 1,9 трлн долларов
Автор: РБК-Україна

Жителі США зможуть отримати виплати від уряду через пандемію коронавіруса, після того як Сенат підтримав пакет для стимулювання економіки США на 1,9 трлн доларів. Очікується, що більшість американців отримають допомогу вже в цьому місяці.

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи в Білому домі, президент США Джо Байден заявив, що Сенат прийняв пакет заходів для пожвавлення економіки в умовах пандемії коронавірусу об'ємом 1,9 трильйона доларів. Це означає, що більшість американців зможе отримувати виплати в розмірі 1400 доларів на людину вже в поточному місяці.

Також в "Американському плані порятунку" Байдена передбачено, що сім'ї з двома дітьми і річним доходом в районі 100 тисяч доларів зможуть отримати чек на суму в районі 5 600 доларів.

Нагадаємо, сенат Конгресу США прийняв пакет стимулюючих економіку заходів у розмірі 1,9 трлн доларів. Даний план базується на запропонованій президентом США Джо Байденом програмі.

Також ми повідомляли, що перші штати США вже скасували маски та карантинні обмеження. Також у цих штатах відкриваються всі підприємства.

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