Понад 168 мільйонів дітей у світі майже рік не ходили до школи через COVID-19, - ЮНІСЕФ

Через карантинні обмеження понад 168 мільйонів дітей в світі майже весь рік не ходили до шкіл. Ще близько 214 мільйонів дітей (кожна сьома дитина) пропустили понад три чверті часу очного навчання.

Так, у 14 країнах світу школи здебільшого залишалися закритими в період з березня 2020 року по лютий 2021. Дві третини цих країн розташовані в Латинській Америці та в регіоні Карибського басейну. Там кількість школярів, які постраждали через перерване навчання, досягла майже 98 мільйонів. З цих 14 країн найдовше школи залишалися зачиненими в Панамі, а також Сальвадорі, Бангладеші та Болівії.

"З кожним днем ​​діти, які не мають доступу до очного навчання в школі, відстають все більше і більше. Ми не можемо дозволити собі ні ще одного року обмежень, ні повної відсутності очного навчання для цих учнів. Необхідно докласти всіх зусиль, аби забезпечити роботу шкіл або надати цьому питанню особливого значення в планах з відновлення навчального процесу", - заявила Виконавча директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.