Понад 168 мільйонів дітей у світі майже рік не ходили до школи через COVID-19, - ЮНІСЕФ

Через карантинні обмеження понад 168 мільйонів дітей в світі майже весь рік не ходили до шкіл. Ще близько 214 мільйонів дітей (кожна сьома дитина) пропустили понад три чверті часу очного навчання.
Такі дані опублікували на сайті ЮНІСЕФ.
Так, у 14 країнах світу школи здебільшого залишалися закритими в період з березня 2020 року по лютий 2021. Дві третини цих країн розташовані в Латинській Америці та в регіоні Карибського басейну. Там кількість школярів, які постраждали через перерване навчання, досягла майже 98 мільйонів. З цих 14 країн найдовше школи залишалися зачиненими в Панамі, а також Сальвадорі, Бангладеші та Болівії.
"З кожним днем діти, які не мають доступу до очного навчання в школі, відстають все більше і більше. Ми не можемо дозволити собі ні ще одного року обмежень, ні повної відсутності очного навчання для цих учнів. Необхідно докласти всіх зусиль, аби забезпечити роботу шкіл або надати цьому питанню особливого значення в планах з відновлення навчального процесу", - заявила Виконавча директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.
Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають нереальним, щоб країни світу до кінця 2021 року змогли перемогти пандемію коронавірусу.
Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я відзначає необхідність повсюдної вакцинації від коронавіруса. Якщо це не буде зроблено у всьому світі, перемогти вірус в глобальному масштабі не вийде.