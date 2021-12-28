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Більше 2 тисяч нових випадків COVID та 134 смерті за добу, - статистика МОЗ

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 2248 людей, а померли - 134. Найбільше заражень в Києві, Донецькій та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 944 особи; летальних випадків - 134; одужали - 4 789 осіб. Протестували за добу методом ПЛР - 12 853 особи, методом ІФА - 1836, експрес-тестами - 15 697.

Найбільше заражень за добу в Києві (475), Донецькій (149), Одеській (189) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 649 236 осіб; одужали - 3 437 528 осіб; летальних випадків - 95 105.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус