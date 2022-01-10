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Майже 2 тисячі випадків COVID та 86 смертей за добу, - статистика МОЗ

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 1969 людей. Найбільше нових заражень в Києві та Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 1064 особи; летальних випадків - 86; одужали - 3 517 осіб. Протестували за вчора методом ПЛР - 10 332 особи, методом ІФА - 908, експрес-тестами - 13 043.

Найбільше нових заражень за добу в Києві (398), Київській (135), Львівській (130) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 704 442 особи; одужали - 3 514 786 осіб; летальних випадків - 97 325.

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