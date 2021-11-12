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Майже 280 тисяч українців за добу вакцинивались від COVID

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Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 08:41
Майже 280 тисяч українців за добу вакцинивались від COVID Фото: в Україні зробили щеплення майже 280 тисяч людей за добу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу вакцинувались від коронавірусу майже 280 тисяч людей. Одну дозу отримали 141 347 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу зробили щеплення 279 136 людей. Одну дозу отримали 141 347 людей, повністю імунізовані - 137 789 людей.

За весь час вакцинальної кампанії зробили щеплення 11 986 077 людей, з них отримали одну дозу - 11 986 075 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 8 422 334 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 20 408 409 щеплень.

"91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - зазначили у МОЗ.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 24 058 людей, померли 750.

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