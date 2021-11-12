Майже 280 тисяч українців за добу вакцинивались від COVID

В Україні за минулу добу вакцинувались від коронавірусу майже 280 тисяч людей. Одну дозу отримали 141 347 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МОЗ .

За добу зробили щеплення 279 136 людей. Одну дозу отримали 141 347 людей, повністю імунізовані - 137 789 людей.

За весь час вакцинальної кампанії зробили щеплення 11 986 077 людей, з них отримали одну дозу - 11 986 075 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 8 422 334 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 20 408 409 щеплень.

"91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - зазначили у МОЗ.