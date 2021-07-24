Понад 3 мільйони українців вакциновані від коронавірусу
Фото: в Україні вакциновані більше 3 млн людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу щеплено 3 010 140 людей. Із них завершили вакцинацію 1 681 734 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Загалом проведено 4 691 872 щеплення.
За минулу добу 23 липня вакциновані 152 675 людей. Одну дозу отримали 90 072 людини, повністю імунізовані - 62 603 людини.
Протягом доби працювали 802 мобільні бригади, 2 692 пункти щеплення та 267 центрів вакцинації.
Раніше повідомлялося, що у Київській області відкрили ще чотири нові центри вакцинації від коронавірусу.
Як відомо, 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу.