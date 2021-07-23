У Київській області відкрили ще чотири центри вакцинації
Фото: У Київській області відкрили ще чотири центри вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Київській області відкрили ще чотири нові центри вакцинації від коронавірусу. Зокрема, зробити щеплення тепер можна в Ірпені, Вишгороді, Ставище та Таращі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської ОДА.
Всього в Київській області працюють 19 центрів вакцинації. Більшість з них в Білій Церкві.
Як відзначили в ОДА, центри вакцинації працюють без вихідних.
Нагадаємо, раніше в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу.