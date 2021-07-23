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У Київській області відкрили ще чотири центри вакцинації

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Київська область, П'ятниця 23 липня 2021 17:11
У Київській області відкрили ще чотири центри вакцинації Фото: У Київській області відкрили ще чотири центри вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Київській області відкрили ще чотири нові центри вакцинації від коронавірусу. Зокрема, зробити щеплення тепер можна в Ірпені, Вишгороді, Ставище та Таращі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської ОДА.

Всього в Київській області працюють 19 центрів вакцинації. Більшість з них в Білій Церкві.

Як відзначили в ОДА, центри вакцинації працюють без вихідних.

У Київській області відкрили ще чотири центри вакцинації

Нагадаємо, раніше в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу.

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