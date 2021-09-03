Вже 4 млн українців повністю вакциновані від коронавірусу

Понад 4 млн людей отримали дві дози вакцини проти COVID-19. Загалом проведено 9 510 965 щеплень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Так, від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 498 951 людину, з них отримали одну дозу - 5 498 949 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 4 012 016 людей
За минулу добу, 2 вересня, 152 772 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 46 826 людей, повністю імунізовані - 105 946 людей.
Раніше експерти розповіли, скільки може зберігатися імунітет від COVID-вакцин.