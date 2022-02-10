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Більше 41 тисячі нових заражень та майже 300 смертей, - добова COVID-статистика

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 41 694 людини. Найбільше нових випадків в Одеській області та Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 4 128 осіб; летальних випадків - 280; одужали - 16 628 осіб. Протестували методом ПЛР - 84 520, методом ІФА - 6962, експрес-тестами - 66 069.

Найбільше нових випадків в Одеській області та Києві.

За весь час пандемії в Україні захворіла 4 421 741 особа; одужали - 3 729 976 осіб; летальних випадків - 102 167.

Нагадаємо, державна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення розширити "червону" зону карантину.

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