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Понад 42% дорослого населення України отримали перше щеплення від COVID

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Україна, П'ятниця 26 листопада 2021 08:27
Понад 42% дорослого населення України отримали перше щеплення від COVID Фото: понад 42% дорослого населення України отримали перше щеплення від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на ранок, 26 листопада в Україні 42,4% дорослого населення отримали принаймні одне щеплення від коронавірусу. Зокрема, 34,2% пройшли повний курс вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Як зазначають у відомстві, згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

Статистика за добу

Вчора, 25 листопада проти коронавірусу було вакциновано 273 875 людей.

З яких отримали одну дозу вакцини - 81 516 людей, а повністю імунізовані - 192 359.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 13 164 651 людину.

З них отримали одну дозу - 13 164 649 людей, а повністю імунізовані та отримали дві дози - 10 610 359.

У загальній кількості в країні вже проведено 23 775 008 щеплень.

У МОЗ додають, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримували жодної дози вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні заразились коронавірусом 15 936 людей, а померли від хвороби - 608.

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