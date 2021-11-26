Более 42% взрослого населения Украины получили первую прививку от COVID
По состоянию на утро, 26 ноября в Украине 42,4% взрослого населения получили по крайней мере одну прививку от коронавируса. В частности, 34,2% прошли полный курс вакцинации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Как отмечают в ведомстве, согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.
Статистика за сутки
Вчера, 25 ноября против коронавируса было вакцинировано 273 875 человек.
Из которых получили одну дозу вакцины - 81 516 человек, а полностью иммунизированны - 192 359.
В целом в Украине
С начала вакцинальной кампании в Украине привито 13 164 651 человека.
Из них получили одну дозу - 13 164 649 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 610 359.
В общем количестве в стране уже проведено 23 775 008 прививок.
В Минздраве добавляют, что 88,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы вакцины от коронавируса.
Напомним, что за минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 15 936 человек, а умерли от болезни - 608.