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Понад 43 тисячі українців отримали щеплення у суботу. Працювали 100 центрів вакцинації

Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 26 червня, щеплення від коронавірусу отримали 43 660 людей. Їх проводили мобільні бригади, пункти щеплення та центри вакцинації.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Зокрема, вчора по всій країні працювали більше 100 центрів вакцинації.

За 26 червня одну дозу вакцини отримали 22 328 людей, повністю імунізовані - 21 332 людини.

При цьому, понад 19,5 тисяч отримали щеплення китайським препаратом CoronaVac (його використовують в центрах вакцинації), а також понад 21,5 тисяч - препаратом Pfizer (Comirnaty). Ще майже 2,5 тисяч отримали препарат AstraZeneca.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 893 839 людей, з них отримали 1 дозу – 1 893 837 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 572 298 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 466 135 щеплень.

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Вакцинація