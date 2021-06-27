Понад 43 тисячі українців отримали щеплення у суботу. Працювали 100 центрів вакцинації

Зокрема, вчора по всій країні працювали більше 100 центрів вакцинації.

За 26 червня одну дозу вакцини отримали 22 328 людей, повністю імунізовані - 21 332 людини.

При цьому, понад 19,5 тисяч отримали щеплення китайським препаратом CoronaVac (його використовують в центрах вакцинації), а також понад 21,5 тисяч - препаратом Pfizer (Comirnaty). Ще майже 2,5 тисяч отримали препарат AstraZeneca.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 893 839 людей, з них отримали 1 дозу – 1 893 837 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 572 298 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 466 135 щеплень.