Понад 5 млн українців отримали дві дози вакцини від коронавірусу

В Україні отримали дві дози вакцини від коронавірусу 5 009 066 осіб. За минулу добу імунізацію пройшли 118 786 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
Зокрема, вчора одну дозу вакцини отримали 68 806 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 49 980.
Минулої доби населення імунізували:
Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 097 685 людей.
З яких отримали одну дозу вакцини - 6 097 683 людини, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 5 009 066.
У загальній кількості в Україні проведено 11 106 749 щеплень.