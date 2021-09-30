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Понад 7 млн українців отримали перше щеплення від коронавірусу

Автор: Марія Кучерявець

В Україні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 7 000 533 людини. Загалом у країні вже проведено понад 12,6 млн щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Зокрема, за минулу добу вакциновано проти коронавірусу 126 003 особи. З яких першу дозу отримали 73 816 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 52 187.

Так, вчора населення імунізували:

  • 915 мобільних бригад,
  • 3 029 пунктів щеплення;
  • 348 центрів вакцинації.

Між тим, від початку вакцинальної кампанії було щеплено 7 000 535 людей. З яких повністю імунізовані - 5 617 457.

У загальній кількості в країні проведено 12 617 990 щеплень.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантинВакцина від коронавірусу