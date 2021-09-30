Понад 7 млн українців отримали перше щеплення від коронавірусу

В Україні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 7 000 533 людини. Загалом у країні вже проведено понад 12,6 млн щеплень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
Зокрема, за минулу добу вакциновано проти коронавірусу 126 003 особи. З яких першу дозу отримали 73 816 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 52 187.
Так, вчора населення імунізували:
Між тим, від початку вакцинальної кампанії було щеплено 7 000 535 людей. З яких повністю імунізовані - 5 617 457.
У загальній кількості в країні проведено 12 617 990 щеплень.