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Майже 800 випадків смертей від COVID-19 за добу. У Польщі новий рекорд четвертої хвилі пандемії

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Польща, Середа 29 грудня 2021 11:13
Майже 800 випадків смертей від COVID-19 за добу. У Польщі новий рекорд четвертої хвилі пандемії Фото: майже 800 випадків смертей від COVID-19 за добу в Польщі (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

У середу, 29 грудня, було зафіксовано 794 смерті людей з COVID-19, з них 600 осіб не були вакциновані. Це рекорд для четвертої хвилі пандемії в Польші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat.

"У середу зафіксовано 794 смерті людей з COVID-19. Це рекорд для четвертої хвилі пандемії", - заявив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска.

Краска також повідомив, що з 794 померлих у середу, 600 осіб не були вакциновані.

"Вони залишилися б живі, якби вакцинувалися. Середній вік інших померлих - понад 75 років. Вони мали супутні вікові захворювання - ожиріння, гіпертонію, проблеми з серцем і онкологію", - пояснив він.

Заступник міністра охорони здоров'я Польщі зазначив, що всього за добу був зареєстрований 15571 новий випадок зараження коронавірусом.

Попередній рекорд кількості смертей під час четвертої хвилі становив 775 осіб.

Нагадаємо, у Польщі планується зробити вакцинацію від коронавірусної інфекції для медичних працівників обов'язковою з 1 березня 2022 року. Тим, хто вже вакцинувався, потрібно буде зробити підсилює дозу.

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