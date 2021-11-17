RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Понад 9 млн українців повністю вакцинувалися від COVID-19

Автор: Марія Кучерявець

В Україні з початку вакцинальної кампанії від коронавірусу повністю щепилися більше ніж 9 млн громадян. Зокрема, вчора курс імунізації завершили понад 180 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

За добу

Минулої доби, 16 листопада в Україні проти коронавірусу було вакциновано 294 855 людей.

З яких одну дозу вакцини отримали 114 029 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 180 826.

Загалом в Україні

В Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 445 581 людину.

З них отримали першу дозу вакцини - 12 445 579 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 9 068 241.

У загальній кількості в країні вже проведено 21 513 820 щеплень.

У МОЗ додають, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримували жодної дози вакцини проти коронавірусу.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що наявність антитіл до коронавірусу не є підставою для відмови від вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцина від коронавірусу