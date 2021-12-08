RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Більше 9 тисяч нових заражень та 450 смертей: добова COVID-статистика

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразилась коронавірусом 9371 людина, а померли - 450. Найбільше нових заражень у Києві, Донецькій та Полтавській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані МОЗ.

За добу госпіталізували 2 998 осіб; летальних випадків - 450; одужали - 26 804 особи. Протестували методом ПЛР - 40 611 осіб, методом ІФА - 8351, експрес-тестами - 34 890.

Найбільше нових заражень за добу в Києві (1519), Донецькій області (723), Полтавській області (705).

За весь час пандемії в Україні захворіла 3 519 981 особа; одужали - 3 109 423 особи; летальних випадків - 89 436.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус