Більше 9 тисяч нових заражень та 450 смертей: добова COVID-статистика

В Україні за минулу добу заразилась коронавірусом 9371 людина, а померли - 450. Найбільше нових заражень у Києві, Донецькій та Полтавській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані МОЗ.
За добу госпіталізували 2 998 осіб; летальних випадків - 450; одужали - 26 804 особи. Протестували методом ПЛР - 40 611 осіб, методом ІФА - 8351, експрес-тестами - 34 890.
Найбільше нових заражень за добу в Києві (1519), Донецькій області (723), Полтавській області (705).
За весь час пандемії в Україні захворіла 3 519 981 особа; одужали - 3 109 423 особи; летальних випадків - 89 436.