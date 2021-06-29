В Абу-Дабі заборонять відвідувати громадські місця невакцинованим особам

В столиці Об'єднаних Арабських Еміратів планують заборонити відвідування більшості громадських місць особам, які уникнули вакцинування. Наразі відомо, що повний курс щеплення проти коронавірусу пройшли 77% населення.

Починаючи з 20 серпня, відвідувати громадські місця в Абу-Дабі дозволятимуть лише вакцинованим проти коронавірусу особам. Зокрема, без щеплення буде заборонено відвідувати:

торгові центри;

ресторани;

кафе;

тренажерні зали;

музеї;

парки;

університети;

школи;

дитячі садки;

курортні зони;

оздоровчі клуби;

магазини, що розташовані поза територією торгових центрів;

Втім, буде дозволено потрапити до супермаркетів, чи аптек, якщо там продають товари першої необхідності.

Відомо, що заборона діятиме на осіб старше 15 років й тих, у кого не має медичних протипоказань стосовно вакцинування. Відповідне рішення влада прийняла після того, як в еміраті вакцинувалися 93% жителів з цільових груп.