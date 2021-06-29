RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Абу-Дабі заборонять відвідувати громадські місця невакцинованим особам

Автор: РБК-Україна

В столиці Об'єднаних Арабських Еміратів планують заборонити відвідування більшості громадських місць особам, які уникнули вакцинування. Наразі відомо, що повний курс щеплення проти коронавірусу пройшли 77% населення.

Про це повідомив Twitter-акаунт столиці Еміратів.

Починаючи з 20 серпня, відвідувати громадські місця в Абу-Дабі дозволятимуть лише вакцинованим проти коронавірусу особам. Зокрема, без щеплення буде заборонено відвідувати:

  • торгові центри;
  • ресторани;
  • кафе;
  • тренажерні зали;
  • музеї;
  • парки;
  • університети;
  • школи;
  • дитячі садки;
  • курортні зони;
  • оздоровчі клуби;
  • магазини, що розташовані поза територією торгових центрів;

Втім, буде дозволено потрапити до супермаркетів, чи аптек, якщо там продають товари першої необхідності.

Відомо, що заборона діятиме на осіб старше 15 років й тих, у кого не має медичних протипоказань стосовно вакцинування. Відповідне рішення влада прийняла після того, як в еміраті вакцинувалися 93% жителів з цільових груп.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВакцинаCOVID-19Коронавірус