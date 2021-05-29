Адаптивний карантин змінять: хочуть переглянути індикатори "зеленої" зони

За його словами, в чинній постанові зазначено, що "зелену" зону можна вводити тільки для всієї країни, а не для окремих регіонів. Але Європейський союз напередодні змінив правила визначення "білих" країн, громадяни яких можуть їздити до країн ЄС без обмежень.

"Тому ми вносимо зміни до постанови Кабміну про "зелену" зону, щоб узгодити її індикатори з тими, які діють в ЄС. Тому що якщо Україна перейде в "зелену" зону, це означатиме, що ми зможемо без паспортів вакцинації в'їжджати до ЄС", - зазначив Ляшко.

Також у новій постанові зафіксують перелік країн, які привабливі для українських туристів. На сьогодні всі ці зміни погоджуються з центральним органами виконавчої влади.