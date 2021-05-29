Адаптивний карантин змінять: хочуть переглянути індикатори "зеленої" зони

Кабінет міністрів України готує зміни до адаптивного карантина. Зокрема, мають намір переглянути індикатори "зеленої" зони.
Про це на зустрічі з журналістами заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, в чинній постанові зазначено, що "зелену" зону можна вводити тільки для всієї країни, а не для окремих регіонів. Але Європейський союз напередодні змінив правила визначення "білих" країн, громадяни яких можуть їздити до країн ЄС без обмежень.
"Тому ми вносимо зміни до постанови Кабміну про "зелену" зону, щоб узгодити її індикатори з тими, які діють в ЄС. Тому що якщо Україна перейде в "зелену" зону, це означатиме, що ми зможемо без паспортів вакцинації в'їжджати до ЄС", - зазначив Ляшко.
Також у новій постанові зафіксують перелік країн, які привабливі для українських туристів. На сьогодні всі ці зміни погоджуються з центральним органами виконавчої влади.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що адаптивний карантин продовжать як мінімум до серпня.
А міністр культури Олександр Ткаченко вже анонсував пом'якшення карантинних обмежень.
Очікується, що це торкнеться концертів, масових заходів, а також дозволить працювати різним типам об'єктів розміщення. Будуть зняті тимчасові обмеження для ресторанів і кафе, для громадян деяких країн відкриють кордон.