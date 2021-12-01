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На адмінкордоні з Кримом почали вакцинувати від COVID-19

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Середа 01 грудня 2021 15:45
На адмінкордоні з Кримом почали вакцинувати від COVID-19 Фото: вакцинація стартувала на КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" (Ivan Romano / Getty Images)
Автор: Ольга Белей

На адмінкордоні з окупованим Кримом у пунктах пропуску "Чонгар" та "Каланчак" з 1 грудня розпочалася вакцинація від COVID-19. Всі бажаючі можуть вакцинуватися офіційно визнаними вакцинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

"На КПВВ в Херсонській області - "Чонгар" і "Каланчак" сьогодні почали працювати пункти вакцинації. Тепер наші люди зможуть зробити щеплення визнаними у світі вакцинами від ковіда прямо на КПВВ", - написала вона.

На адмінкордоні з Кримом почали вакцинувати від COVID-19Фото: вакцинація на КПВВ у Херсонській області (https://www.facebook.com/vereschuk.iryna)

Верещук також подякувала за допомогу голові Херсонської ОДА та його команді.

Нагадаємо, Україна має намір запустити електрокари, які возитимуть людей від контрольних пунктів в'їзду виїзду (КПВВ) на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Вони будуть довозити людей до сервісних зон.

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