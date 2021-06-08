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В Албанії скасували всі обмеження для туристів

Автор: РБК-Україна

Уряд Албанії прийняв рішення скасувати всі карантинні обмеження для іноземних туристів. Зокрема, для відвідування країни тепер не потрібен ПЛР-тест на коронавірус, тест на антитіла або паспорт вакцинації.

Про це повідомляє видання Euractiv.

При цьому було скасовано обов'язкову 14-денну самоізоляцію по приїзду в країну.

Однак іноземним туристам настійно рекомендується дотримуватися дистанції в аеропорту не менше 1,5 метрів один від одного, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Нагадавши, у Канаді готуються послабити обмеження для туристів. Зокрема, для тих, хто вже пройшов вакцинацію. Також з 22 червня Канада готується почати ослаблення обмежень на кордоні зі Сполученими Штатами.

Крім того, в Індії багато штатів послаблюють карантин. Це змусило уряд оголосити про безкоштовну вакцинацію всіх дорослих.

Додамо, що Сполучені Штати ще не готові відкривати кордони для іноземців. В Адміністрації президента Джо Байдена заявили, що хочуть повернути поїздки між США, Європою та іншими країнами, але побоюються за безпеку американців.

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