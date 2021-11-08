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Американський імунолог назвав достовірні джерела інформації про COVID та вакцинацію

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Понеділок 08 листопада 2021 16:38
Американський імунолог назвав достовірні джерела інформації про COVID та вакцинацію Фото: імунолог центру з контролю і профілактики захворювань США, доктор Умід Шарапов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

В Інтернеті циркулює велика кількість неправдивої інформації про коронавірус і вакцинації, мета яких - дезорієнтувати людей і заплутати їх. Тому для отримання достовірної інформації - необхідно звертатися на ті сайти, де публікується науково обґрунтована інформація.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів імунолог CDC, доктор Умід Шарапов.

Шарапов зазначив, що на сайті Міністерства охорони здоров'я України є вся необхідна інформація щодо коронавірусу та вакцинації.

"Плюс там є часті питання, там є інформація, де можна вакцинуватися, в яких точках, в пунктах щеплень, амбулаторіях або поліклініках, там є номери телефонів. Тобто потрібно підняти трубку, зателефонувати своєму сімейному лікарю, або ж просто сходити в пункт масової вакцинації і там вакцинуватися, це повинен бути дуже простий вибір", - додав він.

Імунолог повідомив, що якщо людина хоче отримати додаткову інформацію про COVID і вакцинації, також варто відвідати сайт ЮНІСЕФ, а також сайти Всесвітньої організації охорони здоров'я та CDC.

"Там надана вся інформація і наукові докази того, що вакцина ефективна, і того, що вона безпечна. І ось коли людина прочитає таку інформацію, вона зможе знайти відповідь на свої питання і вакцинуватися", - додав Шарапов.

Нагадаємо, імунолог Шарапов також розповів, який імунітет сильніше-після одужання або після вакцинації.

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