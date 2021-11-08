RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Американський імунолог назвав достовірні джерела інформації про COVID та вакцинацію

Автор: Сергій Щербина

В Інтернеті циркулює велика кількість неправдивої інформації про коронавірус і вакцинації, мета яких - дезорієнтувати людей і заплутати їх. Тому для отримання достовірної інформації - необхідно звертатися на ті сайти, де публікується науково обґрунтована інформація.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів імунолог CDC, доктор Умід Шарапов.

Шарапов зазначив, що на сайті Міністерства охорони здоров'я України є вся необхідна інформація щодо коронавірусу та вакцинації.

"Плюс там є часті питання, там є інформація, де можна вакцинуватися, в яких точках, в пунктах щеплень, амбулаторіях або поліклініках, там є номери телефонів. Тобто потрібно підняти трубку, зателефонувати своєму сімейному лікарю, або ж просто сходити в пункт масової вакцинації і там вакцинуватися, це повинен бути дуже простий вибір", - додав він.

Імунолог повідомив, що якщо людина хоче отримати додаткову інформацію про COVID і вакцинації, також варто відвідати сайт ЮНІСЕФ, а також сайти Всесвітньої організації охорони здоров'я та CDC.

"Там надана вся інформація і наукові докази того, що вакцина ефективна, і того, що вона безпечна. І ось коли людина прочитає таку інформацію, вона зможе знайти відповідь на свої питання і вакцинуватися", - додав Шарапов.

Нагадаємо, імунолог Шарапов також розповів, який імунітет сильніше-після одужання або після вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусВакцинація