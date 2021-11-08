Американський імунолог розповів про наслідки для перехворілих COVID

За його словами, сьогодні дуже складно передбачити, як буде протікати коронавірус у людини, в легкій або середньо тяжкій формі. Шарапов зазначив, що це лотерея.

"Але давайте подивімося, навіть у тих, хто легко переніс COVID, або тих, які перенесли в середньо тяжкій формі, у них зберігаються дуже часто наслідки від COVID. Про них не завжди люди люблять говорити. Кому сподобається говорити, що людина, яка перехворіла, у нього або у неї безсоння", - додав імунолог.

Він зазначив, що перехворіли на коронавірус можуть страждати безсонням, депресією, відчувати почуття занепокоєння і навіть напади панічної атаки.

"Багато хто скаржиться на те, що після одужання від COVID, навіть якщо він в легкій формі пройшов, порушується концентрація уваги", - уточнив Шарапов.

Експерт додав, що після коронавірусу люди скаржаться на проблеми з пам'яттю і на підвищену дратівливість.