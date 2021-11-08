В американському CDC пояснили, чи потрібно вакцинувати дітей від COVID
Дітей необхідно вакцинувати від коронавірусу, оскільки вони сприяють поширенню інфекції. Неповнолітні відвідують громадські місця і можуть заражати дорослих.
Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна імунолог CDC, доктор Умід Шарапов.
Він підкреслив, що діти в пандемії COVID-19 відіграють важливу роль, оскільки поширюють інфекцію.
"Вони ходять в школи, дитячі садки, там багато дітей, інфекція поширюється швидко і так вони можуть заражати своїх батьків, бабусь і дідусів", - сказав Шарапов.
За його словами, наукові дослідження показали, що вакцина безпечна і її можна використовувати для дітей.
"Зараз в Україні дозволили використовувати вже з 12 років. Якщо батьки хочуть вакцинувати, потрібно вакцинувати, тому що таким чином ви не тільки захищаєте свою дитину, але і також своїх оточуючих. Тому я хотів би сказати, що дітей потрібно вакцинувати", - додав імунолог.
Коментуючи небажання деяких батьків вакцинувати дітей від коронавірусу Шарапов сказав, що"це дуже цікаве питання". Він уточнив, що більшість таких дорослих живі і здорові тільки тому, що в дитинстві їм зробили щеплення від різних інфекцій.
Нагадаємо, в Україні щеплення від коронавірусу можуть отримати діти віком від 12 до 17 років. Укол можна зробити в медустановах і центрах масової вакцинації