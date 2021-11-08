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В американському CDC пояснили, чи потрібно вакцинувати дітей від COVID

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Київ, Понеділок 08 листопада 2021 16:21
В американському CDC пояснили, чи потрібно вакцинувати дітей від COVID Фото: імунолог пояснив, чому дітям потрібно робити щеплення від COVID-19 (Getty Images)
Автор: Сергій Щербина

Дітей необхідно вакцинувати від коронавірусу, оскільки вони сприяють поширенню інфекції. Неповнолітні відвідують громадські місця і можуть заражати дорослих.

Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна імунолог CDC, доктор Умід Шарапов.

Він підкреслив, що діти в пандемії COVID-19 відіграють важливу роль, оскільки поширюють інфекцію.

"Вони ходять в школи, дитячі садки, там багато дітей, інфекція поширюється швидко і так вони можуть заражати своїх батьків, бабусь і дідусів", - сказав Шарапов.

За його словами, наукові дослідження показали, що вакцина безпечна і її можна використовувати для дітей.

"Зараз в Україні дозволили використовувати вже з 12 років. Якщо батьки хочуть вакцинувати, потрібно вакцинувати, тому що таким чином ви не тільки захищаєте свою дитину, але і також своїх оточуючих. Тому я хотів би сказати, що дітей потрібно вакцинувати", - додав імунолог.

Коментуючи небажання деяких батьків вакцинувати дітей від коронавірусу Шарапов сказав, що"це дуже цікаве питання". Він уточнив, що більшість таких дорослих живі і здорові тільки тому, що в дитинстві їм зробили щеплення від різних інфекцій.

Нагадаємо, в Україні щеплення від коронавірусу можуть отримати діти віком від 12 до 17 років. Укол можна зробити в медустановах і центрах масової вакцинації

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