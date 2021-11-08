В американському CDC пояснили, чи потрібно вакцинувати дітей від COVID

Він підкреслив, що діти в пандемії COVID-19 відіграють важливу роль, оскільки поширюють інфекцію.

"Вони ходять в школи, дитячі садки, там багато дітей, інфекція поширюється швидко і так вони можуть заражати своїх батьків, бабусь і дідусів", - сказав Шарапов.

За його словами, наукові дослідження показали, що вакцина безпечна і її можна використовувати для дітей.

"Зараз в Україні дозволили використовувати вже з 12 років. Якщо батьки хочуть вакцинувати, потрібно вакцинувати, тому що таким чином ви не тільки захищаєте свою дитину, але і також своїх оточуючих. Тому я хотів би сказати, що дітей потрібно вакцинувати", - додав імунолог.

Коментуючи небажання деяких батьків вакцинувати дітей від коронавірусу Шарапов сказав, що"це дуже цікаве питання". Він уточнив, що більшість таких дорослих живі і здорові тільки тому, що в дитинстві їм зробили щеплення від різних інфекцій.