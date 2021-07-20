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Американців просять не подорожувати до Великобританії через ситуацію з COVID-19

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США, Вівторок 20 липня 2021 02:48
Американців просять не подорожувати до Великобританії через ситуацію з COVID-19 Фото: жителів США просять утриматися від поїздок до Великобританії (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Жителів США просять утриматися від поїздок до Великобританії через ситуацію з коронавірусом. Про це попереджає американців Державний департамент США та центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Через зростаючу кількість випадків COVID-19 в цій країні, США перенесли Великобританію на 4 рівень небезпеки.

"Якщо ви повинні поїхати в Сполучене Королівство, переконайтеся, що ви повністю вакциновані перед поїздкою", - йдеться в повідомленні CDC.

"Не вирушайте до Великобританії через COVID-19", - попередили американців в Держдепартаменті.

У травні уряд США знизив рекомендаційний рейтинг Великобританії до "3-го рівня", проте зараз захворюваність коронавірусом в цій країні збільшилася до 50000 на день.

Нагадаємо, у Великобританії вирішили зняти карантинні обмеження незважаючи на високий показник захворюваності коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Великобританії Джонсон закликав жителів країни стежити за своїм здоров'ям. Це пов'язано з поширенням штаму вірусу "Дельта".

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