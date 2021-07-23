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В Англії зросла захворюваність на COVID-19 серед молоді

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Англія, П'ятниця 23 липня 2021 04:40
В Англії зросла захворюваність на COVID-19 серед молоді Фото: в Англії зросла захворюваність серед молоді (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Англії погіршилася ситуація з коронавірусом серед молоді. Згідно з новими даними, захворюваність серед людей у віці від 20 до 29 років стала найвищою серед усіх вікових груп в Англії з моменту початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Останній звіт громадської охорони здоров'я Англії говорить про те, що за тиждень до 18 липня в цій категорії зафіксовано 154,7 випадки на 100000 осіб.

"Це найвищий зареєстрований рівень захворюваності з моменту початку масового тестування в пандемії для будь-якої вікової групи", - йдеться в повідомленні.

Причиною такої ситуації називають низький рівень вакцинації серед молодих людей. Наприклад, зараз в Англії вакциновано однією дозою 58,4% молодих людей у віці від 18 до 24 років і 58,9% осіб у віці від 25 до 29 років. А станом на 18 липня тільки 17,2% і 21,8% осіб отримали дві дози вакцини від COVID-19.

Серед осіб у віці 80 років і більше показник інфікування становить всього 60,6 на 100 000 осіб, в той час як 93,3% з них були повністю вакциновані від коронавірусу.

Така ситуація змусила органи охорони здоров'я зробити висновки. Вони закликають молодь якнайшвидше отримати щеплення.

"Показники захворюваності серед людей у віці від 20 до 29 років є найвищими серед будь-якої вікової групи, зареєстрованої з початку пандемії. Кожен в цій віковій групі повинен отримати дві дози вакцини та отримати найкращі шанси на захист", - заявила медичний директор Управління громадської охорони здоров'я Англії Івонн Дойл.

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Нагадаємо, Англія може повернутися до карантину вже через три тижні. Таке припущення висловили вчені.

Раніше повідомлялося, що у Великобританії вирішили вакцинувати не всіх дітей. Таке рішення прийняла влада.

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