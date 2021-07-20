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У Великобританії вакцину від коронавірусу отримають не всі підлітки

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Великобританія, Вівторок 20 липня 2021 04:10
У Великобританії вакцину від коронавірусу отримають не всі підлітки Фото: у Великобританії почнуть вакцинувати підлітків, але не всіх (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Великобританія починає вакцинувати від коронавірусу підлітків від 12 років. Однак щеплення отримають не всі діти цього віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Міністр з вакцин Надхім Захаві повідомив депутатам, що Об'єднаний комітет з вакцинації та імунізації (JVCI) рекомендує прищеплювати від коронавірусу клінічно вразливих підлітків.

Це означає, що дітям у віці від 12 до 15 років з важкими неврологічними розладами, синдромом Дауна, імуносупресією і множинними або важкими порушеннями навчання буде запропонована вакцина Pfizer-BioNTech. Також дітям того ж віку, які живуть з людиною з ослабленим імунітетом, також буде запропонована вакцина від коронавірусу.

При цьому наголошується, що JVCI не радить прищеплювати здорових дітей, тому уряд цього робити не буде.

JVCI вважає, що COVID - 19 рідко викликає важкі захворювання у дітей без супутніх захворювань і мінімальна користь для здоров'я від пропозиції дітям загальної вакцинації проти COVID-19 не переважує потенційних ризиків.

Однак деяким здоровим підліткам все ж буде запропонована вакцина від коронавірусу. Це стосується тих осіб, до яких залишилося менше трьох місяців до 18-річчя.

Нагадаємо, що у Великобританії скасували карантинні обмеження. Однак захворюваність коронавірусом в цій країні висока.

Раніше повідомлялося, що жителів США просять утриматися від поїздок до Великобританії. Це рекомендували через підвищену захворюваність на COVID-19.

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