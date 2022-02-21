Англія знімає "ковідні" обмеження

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив Палаті громад: "Самоізоляція більше не буде вимагатися для тих, у кого тест на коронавірус дав позитивний результат".

З 1 квітня надання безкоштовного експрес-тестування буде орієнтоване на певні верстви населення.

Ізоляційна виплата в розмірі 500 фунтів стерлінгів для людей з низькими доходами також закінчиться на цьому тижні.

Але положення про збільшення встановленої законом допомоги по хворобі будуть застосовуватися ще місяць.

Зусилля, зроблені країною за останні два роки, означають, що тепер вона готова відійти від урядових обмежень і кожен громадянин займе позицію особистої відповідальності.

Рутинне відстеження контактів припиниться, і повністю вакциновані близькі контакти з позитивними тестами і особами у віці до 18 років більше не будуть за законом зобов'язані щодня тестуватися протягом семи днів".

Безкоштовні тести для людей похилого віку з симптомами та найбільш вразливих груп все ще будуть надані, сказав прем'єр-міністр, і міністри працюватимуть з роздрібними торговцями, щоб гарантувати, що кожен, хто хоче пройти тест, може придбати його.

Уряд прийме рекомендацію консультативного органу Великобританії з вакцин про те, що додаткова вакцинація проти Covid повинна бути запропонована всім дорослим у віці старше 75 років і найбільш вразливим людям старше 12 років цієї весни.