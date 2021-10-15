Англія спрощує правила для мандрівників: можна використовувати експрес-тести

Нові правила почнуть діяти з 24 жовтня і торкнутися вакцинованих мандрівників з країн, які не потрапили в "червоний" список. Дорослі мандрівники й люди до 18 років зможуть пройти експрес-тест на антиген (тест бічного потоку) замість лабораторного ПЛР-тесту. Відзначається, що такий тест можна пройти на другий день після прибуття в Англію або раніше.

Причиною прийнятого рішення стало те, що експресс-тести набагато дешевше і дають швидкий результат на виявлення коронавірусу.

"Відмова від дорогого обов'язкового ПЛР-тестування сприятиме розвитку індустрії подорожей і стане важливим кроком вперед в нормалізації міжнародних поїздок", - йдеться в заяві держсекретаря з транспорту Гранта Шаппса.

У разі якщо експресс-тест покаже позитивний результат, то уряд надасть мандрівникові безкоштовний ПЛР-тест через Національну службу охорони здоров'я, щоб підтвердити діагноз.