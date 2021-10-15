RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Англія спрощує правила для мандрівників: можна використовувати експрес-тести

Автор: Наталья Скороход

В Англії спрощують тестування для мандрівників з країн з низьким рівнем ризику. Їм дозволять використовувати експрес-тести на антиген замість дорогих лабораторних ПЛР-тестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нові правила почнуть діяти з 24 жовтня і торкнутися вакцинованих мандрівників з країн, які не потрапили в "червоний" список. Дорослі мандрівники й люди до 18 років зможуть пройти експрес-тест на антиген (тест бічного потоку) замість лабораторного ПЛР-тесту. Відзначається, що такий тест можна пройти на другий день після прибуття в Англію або раніше.

Причиною прийнятого рішення стало те, що експресс-тести набагато дешевше і дають швидкий результат на виявлення коронавірусу.

"Відмова від дорогого обов'язкового ПЛР-тестування сприятиме розвитку індустрії подорожей і стане важливим кроком вперед в нормалізації міжнародних поїздок", - йдеться в заяві держсекретаря з транспорту Гранта Шаппса.

У разі якщо експресс-тест покаже позитивний результат, то уряд надасть мандрівникові безкоштовний ПЛР-тест через Національну службу охорони здоров'я, щоб підтвердити діагноз.

Нагадаємо, що жителів Англії будуть вакцинувати третьою дозою вакцини від коронавірусу. Її отримають дорослі люди, які належать до категорії ризику.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяКоронавірус