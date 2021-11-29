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Антисептик проти COVID: у Львові розробили інноваційний засіб

Автор: Іванна Шовкун

Львівські молоді вчені з університету розробили інноваційний антисептик для протидії поширенню коронавірусу. Засіб було зроблено на основі рослинного екстракту та наночастинок срібла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного університету "Львівська політехніка".

Доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Роксолана Кінцева розповіла, що античептик складається з екстракту Phlomis pungens (рослини залізняк колючий кіл) та наночастинок срібла.

"Антимікробна та антигрибкова активність срібла у формі наночастинок у поєднанні з протизапальною, антиоксидантною та ранозагоювальною дією рослинного екстракту створюють потужну базу для розробки антисептичного засобу з величезним противірусним потенціалом", - зазначила вчена.

Дослідження проводились у рамках AUF-проекту "Безвірусне освітнє середовище".

Фото: вчені зі Львова розробили антисептик проти коронавірусу (lpnu.ua)

Нагадаємо, лікарі назвали нові способи захисту від коронавіурсу. Медики розповіли, що крім носіння масок і постійного миття рук, є інші способи.

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