RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Апеляційний суд відновив комендантську годину в Нідерландах

Автор: Инна Собора

Апеляційний суд Гааги залишив в силі діючу в Нідерландах комендантську годину. За кілька годин до цього окружний суд Гааги постановив негайно скасувати комендантську годину.

Про це пише DW.

Суддя зазначив, що рішення прийнято з урахуванням інтересів держави, що в даному випадку переважують важливість негайного задоволення позову", поданого фондом "Правда про вірус".

Фонд "Правда про вірус" раніше подав позов, в якому утверджалось, що коронавірус не становить такої серйозної небезпеки, як це підноситься владою і провідними ЗМІ.

Нагадаємо, Окружний суд визнав комендантську годину "сильним порушенням" свободи пересування і права на приватне життя.

Обмеження ввели в Нідерландах 23 січня. На початку лютого комендантську годину було подовжено до 2 березня. В кінці січня його введення призвело до протестів, що переросли у заворушення.

РБК-Україна писало, що уряд Нідерландів готує закон про надзвичайний стан, який фактично узаконить таку міру як комендантську годину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України комендантский часНідерланди
Читайте також
У Латвії скасували комендантську годину, введену через COVID
У Нідерландах продовжили комендантську годину до березня
Прогноз погоди