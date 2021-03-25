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AstraZeneca проведе випробування COVID-вакцини у формі спрею

Новость на русском → Четвер 25 березня 2021 16:52
AstraZeneca проведе випробування COVID-вакцини у формі спрею Фото: вакцина AstraZeneca (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Компанія AstraZeneca і Оксфордський університет готуються до випробувань нової вакцини від коронавірусу у вигляді назального спрею. Випробування препарату можуть розпочатися наступного тижня.

Про це повідомляє Financial Times.

У першій фазі випробувань візьмуть участь близько 300 дорослих у віці до 40 років. Саме на них буде вивчатися безпеку препарату.

Учасники випробувань отримають щонайменше одну дозу вакцини інтраназально. Половина учасників буде рандомізована для отримання бустерної дози. Дослідження займе близько чотирьох місяців.

Якщо дослідження буде успішним, компанія перейде до наступних етапів, де ефективність буде вивчатися на більшій кількості пацієнтів.

Наголошується, що вакцину від коронавірусу у вигляді назального спрею було б легше вводити, і вона могла б значно знизити рівень передачі вірусу. Оскільки коронавірус переважно передається через верхні дихальні шляхи.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про готовність України до випробувань індійського спрею від коронавірусу. Україна візьме участь у клінічних випробуваннях.

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