В Австралії вже 10 днів не фіксують нові випадки коронавіруса

Фото: людина в масці (РБК-Україна)

В Австралії 10 день поспіль фіксують відсутність локальних випадків коронавіруса. Самому густонаселеному штату Новий Південний Уельс дозволили послабити карантинні обмеження.

Про це пише Reuters.

В Новому Південному Уельсі не було зареєстровано жодного випадку захворювання на місцевому рівні протягом 10 днів після низьких однозначних цифр раніше в січні.

В штаті Вікторія, де проводиться тенісний турнір Australia Open, вже три тижні не було жодного випадку захворювання.

Федеральний міністр охорони здоров'я Грег Хант заявив, що в середу відзначається 10-й день відсутності передачі COVID-19 серед населення по всій Австралії, додавши, що успіх країни настає в той час, коли глобальні випадки коронавіруса перевищили 100 мільйонів, а число загиблих перевищило 2 мільйони.

З початку пандемії в Австралії зареєстровано понад 22 000 місцевих випадків захворювання і 909 випадків смерті.

Раніше глава Міністерства охорони здоров'я Австралії Брендан Мерфі заявив, що малоймовірно, що кордони країни будуть відкриті в 2021 році.

РБК-Україна писало, що Австралія уникла найгірших наслідків пандемії завдяки швидким діям влади щодо закриття кордонів, введення карантину та проведення широкомасштабних випробувань та соціального дистанціювання.