В Австралії зафіксували ще два випадки смерті після COVID-вакцинації

Про це з посиланням на австралійські ЗМІ повідомляє Reuters .

"Всі повідомлення ... про смерть після вакцинації розглядаються з метою оцінки ймовірності того, що вакцина сприяла інциденту або медичному стану, що призвели до летального результату", - заявило в четвер, 29 квітня, Терапевтичне управління (TGA).

Двоє чоловіків загинули в найбільш густонаселеному штаті Новий Південний Уельс через декілька днів після отримання вакцини проти коронавірусу.

71-річний чоловік із декількома основними захворюваннями помер через кілька днів після отримання вакцини від AstraZeneca, повідомляє Seven News. 55-річний чоловік помер через вісім днів після отримання вакцини проти коронавірусу (не уточняється, вакцини якого саме виробника).

Повідомлення про смерті після вакцинації не означають, що вони були спричинені уколами, повідомляє TGA у відповіді журналістам електронною поштою. У ній не вказано, коли трапилася смерть, посилаючись на політику конфіденційності пацієнта або типу щеплення, який вони отримали.

Програма імунізації Австралії включає вакцини AstraZeneca та Pfizer, але раніше цього місяця влада відмовилася від вакцинації препаратом AstraZeneca близько 26 мільйонів населення до кінця 2021 року, виявивши можливі зв'язки між ним та тромбами.

Австралія, яка зробила більшу частину своїх уколів вакциною AstraZeneca, рекомендувала робити щеплення нею лише людям старше 50 років.