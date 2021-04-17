Австралія продовжить вакцинацію населення після летального випадку

Вакцинація в Австралії продовжиться після смертельного випадку тромбозу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Грег Хант.

За його словами, Австралія продовжить огляд вакцин від коронавірусу після летального випадку. До цього в країні померла 48-річна жінка від тромбів після вакцини AstraZeneca

"Уряд попросить ATAGI (Австралійську технічну консультативну групу з імунізації) забезпечити постійний огляд всіх вакцин з точки зору їх безпеки та ефективності", - сказав на брифінгу Хант.

Він заявив, що країні не буде ніяких негайних змін, щоб ще більше обмежити використання вакцини AstraZeneca. Також він сказав, що вакцина Pfizer залишається кращим варіантом для людей у віці до 50 років.