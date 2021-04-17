Австралія продовжить вакцинацію населення після летального випадку
Вакцинація в Австралії продовжиться після смертельного випадку тромбозу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Грег Хант.
Про це повідомляє Reuters.
За його словами, Австралія продовжить огляд вакцин від коронавірусу після летального випадку. До цього в країні померла 48-річна жінка від тромбів після вакцини AstraZeneca
"Уряд попросить ATAGI (Австралійську технічну консультативну групу з імунізації) забезпечити постійний огляд всіх вакцин з точки зору їх безпеки та ефективності", - сказав на брифінгу Хант.
Він заявив, що країні не буде ніяких негайних змін, щоб ще більше обмежити використання вакцини AstraZeneca. Також він сказав, що вакцина Pfizer залишається кращим варіантом для людей у віці до 50 років.
Відзначимо, що в Австралії вакциною AstraZeneca вже вакциновано не менш 885 000 осіб.
Нагадаємо, в Австралії виявили ще один випадок тромбозу після вакцини AstraZeneca. Там захворювання зафіксували у 40-річної жінки.
Раніше повідомлялося, що у Франції вісім людей померли після щеплення AstraZeneca. У них виявили випадки тромбозу.