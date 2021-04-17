ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Австралія продовжить вакцинацію населення після летального випадку

Новость на русском → Австралія, Субота 17 квітня 2021 23:11
Австралія продовжить вакцинацію населення після летального випадку Фото: вакцинація від COVID-19 в Австралії продовжиться(Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Вакцинація в Австралії продовжиться після смертельного випадку тромбозу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Грег Хант.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, Австралія продовжить огляд вакцин від коронавірусу після летального випадку. До цього в країні померла 48-річна жінка від тромбів після вакцини AstraZeneca

"Уряд попросить ATAGI (Австралійську технічну консультативну групу з імунізації) забезпечити постійний огляд всіх вакцин з точки зору їх безпеки та ефективності", - сказав на брифінгу Хант.

Він заявив, що країні не буде ніяких негайних змін, щоб ще більше обмежити використання вакцини AstraZeneca. Також він сказав, що вакцина Pfizer залишається кращим варіантом для людей у віці до 50 років.

Відзначимо, що в Австралії вакциною AstraZeneca вже вакциновано не менш 885 000 осіб.

Нагадаємо, в Австралії виявили ще один випадок тромбозу після вакцини AstraZeneca. Там захворювання зафіксували у 40-річної жінки.

Раніше повідомлялося, що у Франції вісім людей померли після щеплення AstraZeneca. У них виявили випадки тромбозу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус вакцинація
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19