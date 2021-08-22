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Австралія не скасує карантин, поки не вакцинує 70% дорослих

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Австралія, Неділя 22 серпня 2021 07:22
Австралія не скасує карантин, поки не вакцинує 70% дорослих Фото: Австралія продовжить карантин до вакцинації населення на 70% (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Австралія чи не скасує карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу, поки не вакцинує 70% дорослих. Про це заявив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В Австралії зафіксували новий рекорд зараження високоінфекційним штамом "Дельта". У країні виявили 914 випадків захворювання. Попередній рекорд становив 894 випадки і був зафіксований днем раніше.

Моррісон наполягає, незважаючи на протести, що країна не може вийти з ізоляції. А оскільки люди не зможуть сидіти на карантині вічно, то є ймовірність, що вони вакцинуються якомога швидше.

"Ви не можете жити в умовах блокування завжди, і в якийсь момент вам потрібно буде прискоритися, і це буде зроблено на 70%", - сказав Моррісон про вакцинацію.

Нагадаємо, що у Сіднеї влада ввела комендантську годину через поширення коронавірусу. Тих, хто порушить новий наказ, чекає штраф і самоізоляція.

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