Австралія не скасує карантин, поки не вакцинує 70% дорослих

Австралія чи не скасує карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу, поки не вакцинує 70% дорослих. Про це заявив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В Австралії зафіксували новий рекорд зараження високоінфекційним штамом "Дельта". У країні виявили 914 випадків захворювання. Попередній рекорд становив 894 випадки і був зафіксований днем раніше.

Моррісон наполягає, незважаючи на протести, що країна не може вийти з ізоляції. А оскільки люди не зможуть сидіти на карантині вічно, то є ймовірність, що вони вакцинуються якомога швидше.