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Австралія чекає остаточного схвалення вакцинації від COVID для дітей з 5 років

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Австралія, Неділя 05 грудня 2021 05:42
Австралія чекає остаточного схвалення вакцинації від COVID для дітей з 5 років Фото: Австралія чекає остаточного схвалення вакцинації для дітей з 5 років (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

2,3 мільйона дітей в Австралії у віці від 5 до 11 років зможуть отримати свої перші вакцини Pfizer від коронавірусу після остаточного схвалення вакцинації в цій віковій групі. Очікується, що вакцинувати дітей почнуть вже з 10 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Попередній дозвіл на вакцинацію дітей від 5 до 11 років від коронавірусу вже дали міністр охорони здоров'я Грег Хант і Адміністрація терапевтичних товарів (TGA). Остаточне схвалення на використання вакцини Pfizer для дітей тепер очікують від Австралійської технічної консультативної групи з імунізації (Atagi).

Хант зазначив, що попереднє схвалення стосується "безпеки наших дітей, безпеки наших сімей, безпеки всіх австралійців". Він припустив, що вже з 10 січня діти отримають перші щеплення.

"З 10 січня австралійські діти матимуть доступ до вакцин Pfizer, і вони рекомендовані для дітей по всій Австралії", - сказав він.

Він також додав, що TGA розглядає дитячі дози вакциною Moderna і сформує свою думку з цього приводу в найближчі тижні.

Глава TGA, професор Джон Скеррітт, сказав, що вакцина Pfizer пройшла "всебічні клінічні випробування", включаючи випробування за участю 2500 дітей у віці від 5 до 11 років.

"У ході цих випробувань не було виявлено... проблем з безпекою. У дітей було те ж саме, що і у дорослих - втома, болі в руках, головний біль і так далі, але вони, як правило, були короткочасними і нетривалими", - сказав він.

За його словами, дитячі вакцини будуть з помаранчевою кришкою, щоб їх відрізняли від дорослих вакцин і складатимуть третю частину дози для дорослих.

Він додав, що у віковій групі від 5 до 11 років налічується 2,3 мільйона австралійських дітей, і зараз п'ята частина всіх випадків COVID припадає на групу молодше 12 років.

Раніше повідомлялося, що в Австралії вакцинувалися від коронавірусу 80% населення. Щеплення отримали люди з 16-річного віку.

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