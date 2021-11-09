В Австрії бордель пропонує безкоштовні послуги в обмін на вакцинацію від COVID

У столиці Австрії у Відні місцевий бордель пропонує 30 хвилин своїх послуг в обмін на щеплення проти коронавірусу. Таким чином власники бізнесу хочуть підвищити рівень вакцинації та кількість клієнтів, яка впала через пандемію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Віденський бордель Funpalast пропонує своїм клієнтам ваучер на безкоштовне відвідування закладу, де можна буде провести 30 хвилин із будь-якою "обраницею". Однак для цього потрібно спочатку пройти вакцинацію від COVID-19.

Таку акцію вигадали, щоб привернути увагу до необхідності вакцинуватися. У країні щеплення від коронавірусу зробили лише 64% населення. Тому Австрія є однією з країн Західної Європи з найнижчим рівнем вакцинації.

"Через пандемію ми зареєстрували 50% скорочення клієнтів, завдяки цій ініціативі ми сподіваємося, що кількість клієнтів знову зросте", - сказали у Funpalast.

Також там зазначили, що для колективного імунітету, за даними влади, необхідно вакцинувати 70-75% населення. Також, за статистикою, в Австрії вакциновано менше чоловіків, ніж жінок. Тому заклад вирішив допомогти досягти більш високого рівня вакцинації.