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Число випадків коронавірусу у світі досягло 250 млн: Східна Європа побила антирекорд

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Європа, Понеділок 08 листопада 2021 09:27
Число випадків коронавірусу у світі досягло 250 млн: Східна Європа побила антирекорд Фото: у світі зафіксували 250 млн випадків зараження коронавірусом (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Станом на 8 листопада у світі зареєстрували 250 мільйонів випадків інфікування коронавірусом. А деякі країни Східної Європи б'ють рекорди із захворюваності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, середньодобова кількість випадків захворювання за останні три місяці знизилася на 36%. Однак штамом Delta продовжують заражатися 50 мільйонів людей кожні 90 днів. Для порівняння: на реєстрацію перших 50 мільйонів випадків COVID-19 пішов майже рік.

"Ми думаємо, що в період з цього моменту до кінця 2022 року ми отримаємо контроль над цим вірусом ... де ми зможемо значно знизити тяжкі захворювання та смертність", - сказала Марія Ван Керкхове, епідеміолог, який очолює Всесвітню організацію охорони здоров'я.

Деякі країни почали відновлювати торгівлю та туризм, дозволили перетинати кордони країн вакцинованим мандрівникам. Але водночас у Східній Європі фіксують рекордні спалахи захворюваності. Так, кількість випадків інфікування зростає в 55 з 240 країн. У Росії, Україні та Греції зареєстровано рекордну кількість випадків з моменту початку пандемії два роки тому.

Зазначають, що у Східній Європі один із найнижчих показників вакцинації. Згідно з аналізом, більше половини всіх нових інфекцій, зареєстрованих у всьому світі, були з країн Європи, при цьому близько мільйона нових випадків інфікування припадають на кожні чотири дні.

Нагадаємо, станом на 8 листопада в Україні зафіксували 13 068 випадків коронавірусу, а також 473 смертельні наслідки.

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