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В Австрії карантин може тривати до Нового року: влада вводить нові обмеження

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Австрія, Понеділок 08 листопада 2021 04:37
В Австрії карантин може тривати до Нового року: влада вводить нові обмеження Фото: карантин в Австрії затягнеться до Нового року (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Австрія карантин через COVID-19 може затягнутися до Різдва і Нового року. Крім того, уряд вводить додаткові обмеження вже з понеділка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В Австрії зареєстровано рекордну кількість інфекцій, тому влада пішла на екстрені заходи. У суботу в країні зафіксовано 9943 випадків коронавірусу, що більше рекордної позначки, зафіксованої 13 листопада 2020 року. Тоді в країні оголосили про 9586 інфекцій. Правда, вже в неділю цей показник знизився до 8554 хворих.

Канцлер Олександр Шалленберг заявив, що в країні правило "2G" швидше за все буде діяти до Різдва і Нового року, яке вимагає підтвердження повної вакцинації або одужання. У перекладі з німецької "2G" означає імунізацію та одужання.

"Я не припускаю, що через шість тижнів ситуація буде такою, що ми зможемо вжити заходів назад. Так що це, ймовірно, буде Різдво 2G", - сказав Шалленберг.

Віце-канцлер Вернер Коглер підтвердив його слова.

"Швидше за все, у нас все ще буде 2G на Різдво і Новий рік",-сказав віце-канцлер.

Також влада оголосила, що з понеділка заборонять особам, не повністю вакцинованим від COVID-19, відвідувати кафе, ресторани та перукарні. Правило "2G" буде застосовуватися для відвідувань готелів і кінотеатрів або заходів для більш ніж 25 осіб.

Крім того, з 1 листопада в країні діє правило "3G" (geimpft, genesen, getestet) на робочих місцях, яке означає, що співробітники повинні вакцинуватися, одужувати або тестуватися.

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