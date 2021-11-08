В Австрії карантин може тривати до Нового року: влада вводить нові обмеження

В Австрії зареєстровано рекордну кількість інфекцій, тому влада пішла на екстрені заходи. У суботу в країні зафіксовано 9943 випадків коронавірусу, що більше рекордної позначки, зафіксованої 13 листопада 2020 року. Тоді в країні оголосили про 9586 інфекцій. Правда, вже в неділю цей показник знизився до 8554 хворих.

Канцлер Олександр Шалленберг заявив, що в країні правило "2G" швидше за все буде діяти до Різдва і Нового року, яке вимагає підтвердження повної вакцинації або одужання. У перекладі з німецької "2G" означає імунізацію та одужання.

з понеділка заборонять особам, не повністю вакцинованим від COVID-19, відвідувати кафе, ресторани та перукарні. Правило "2G" буде застосовуватися для відвідувань готелів і кінотеатрів або заходів для більш ніж 25 осіб.

Крім того, з 1 листопада в країні діє правило "3G" (geimpft, genesen, getestet) на робочих місцях, яке означає, що співробітники повинні вакцинуватися, одужувати або тестуватися.