RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Австрії карантин може тривати до Нового року: влада вводить нові обмеження

Автор: Наталья Скороход

В Австрія карантин через COVID-19 може затягнутися до Різдва і Нового року. Крім того, уряд вводить додаткові обмеження вже з понеділка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В Австрії зареєстровано рекордну кількість інфекцій, тому влада пішла на екстрені заходи. У суботу в країні зафіксовано 9943 випадків коронавірусу, що більше рекордної позначки, зафіксованої 13 листопада 2020 року. Тоді в країні оголосили про 9586 інфекцій. Правда, вже в неділю цей показник знизився до 8554 хворих.

Канцлер Олександр Шалленберг заявив, що в країні правило "2G" швидше за все буде діяти до Різдва і Нового року, яке вимагає підтвердження повної вакцинації або одужання. У перекладі з німецької "2G" означає імунізацію та одужання.

з понеділка заборонять особам, не повністю вакцинованим від COVID-19, відвідувати кафе, ресторани та перукарні. Правило "2G" буде застосовуватися для відвідувань готелів і кінотеатрів або заходів для більш ніж 25 осіб.

Крім того, з 1 листопада в країні діє правило "3G" (geimpft, genesen, getestet) на робочих місцях, яке означає, що співробітники повинні вакцинуватися, одужувати або тестуватися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин