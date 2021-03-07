В Австрії тисячі людей вийшли на мітинг проти карантину

У столиці Австрії Відні тисячі людей вийшли на мітинг проти карантинних обмежень. Масштабна акція протесту пройшла в суботу, 6 березня.

На акцію протесту до Відня приїхали люди автобусами з інших регіонів Австрії. Серед них були і правоэкстремисты, а також групи протестуючих з Німеччини. Таким чином проти карантинних обмежень виступили тисячі людей.

У повідомленні йдеться, що в руках люди тримали плакати. На одному з них вимагали відставки австрійського канцлера Себастьяна Курця. Також повідомляється, що серед організаторів акції була опозиційна Австрійська партія свободи. Ексміністр внутрішніх справ від цієї партії Герберт Кикла (Herbert Kickl) звинуватив уряд Австрії в "жадобі до влади".

Дійшло і до проблем з поліцією. Поліцейські затримали кількох мітингувальників, оскільки на них не було захисних масок і люди не дотримувалися соціальної дистанції.

У той же час, у Відні відбулася акція на підтримку дій влади. Близько 200 осіб проїхали на велосипедах вулицями міста, сигналючи дзвониками.