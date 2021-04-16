Австрія у травні почне послаблювати туристичні та інші обмеження
Канцлер Австрії Себастьян Курц анонсував послаблення карантинних обмежень. Карантин почнуть послаблювати вже у травні 2021 року.
Про це повідомляє європейське агентство The Local.
За словами Курца, у травні буде пом'якшено обмеження відразу в кількох сферах - культури, спорту, гастрономії та туризму.
"Ми на останньому етапі в боротьбі з цією пандемією. Свобода в межах досяжності", - заявив він після зустрічі з експертами у галузі охорони здоров'я.
Водночас австрійський канцлер відмовився назвати конкретні карантинні обмеження, які будуть пом'якшені у травні, аде зазначив, що пом'якшення буде відразу по всій країні.
Нагадаємо, на початку квітня в Австрії заборонили ходити по магазинах без негативного COVID-тесту.
А на великодні свята в Австрії обмежували виїзд з трьох регіонів. Водночас у цих трьох регіонах діяло обмеження на вихід з дому.