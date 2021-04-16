Австрія у травні почне послаблювати туристичні та інші обмеження

Канцлер Австрії Себастьян Курц анонсував послаблення карантинних обмежень. Карантин почнуть послаблювати вже у травні 2021 року.

За словами Курца, у травні буде пом'якшено обмеження відразу в кількох сферах - культури, спорту, гастрономії та туризму.

"Ми на останньому етапі в боротьбі з цією пандемією. Свобода в межах досяжності", - заявив він після зустрічі з експертами у галузі охорони здоров'я.

Водночас австрійський канцлер відмовився назвати конкретні карантинні обмеження, які будуть пом'якшені у травні, аде зазначив, що пом'якшення буде відразу по всій країні.