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Австрія у травні почне послаблювати туристичні та інші обмеження

Новость на русском → Відень, П'ятниця 16 квітня 2021 19:40
Австрія у травні почне послаблювати туристичні та інші обмеження Фото: Себастьян Курц, канцлер Австрії (flickr.com/mfarussia)
Автор: Дмитро Левицький

Канцлер Австрії Себастьян Курц анонсував послаблення карантинних обмежень. Карантин почнуть послаблювати вже у травні 2021 року.

Про це повідомляє європейське агентство The Local.

За словами Курца, у травні буде пом'якшено обмеження відразу в кількох сферах - культури, спорту, гастрономії та туризму.

"Ми на останньому етапі в боротьбі з цією пандемією. Свобода в межах досяжності", - заявив він після зустрічі з експертами у галузі охорони здоров'я.

Водночас австрійський канцлер відмовився назвати конкретні карантинні обмеження, які будуть пом'якшені у травні, аде зазначив, що пом'якшення буде відразу по всій країні.

Нагадаємо, на початку квітня в Австрії заборонили ходити по магазинах без негативного COVID-тесту.

А на великодні свята в Австрії обмежували виїзд з трьох регіонів. Водночас у цих трьох регіонах діяло обмеження на вихід з дому.

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