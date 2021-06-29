Австрія послаблює обмеження на в'їзд для туристів, але не з України

Під час в'їзду в Австрії з цих 50 країн, серед яких держави ЄС, Албанія, Австралія, Гонконг, Ізраїль, Японія, Саудівська Аравія та США, не потрібно буде проходити обов'язковий карантин. Також громадяни цих країн звільняються від попередньої онлайн-реєстрації подорожі.

Але на кордоні необхідно буде пред'явити негативний тест на коронавірус, свідоцтво по вакцинацію або довідку про одужання від COVID-19. Без цих документів в країну теж пропускатимуть, але з умовою обов'язкового COVID-тесту протягом 24 годин.

Для українців залишаються діяти чинні обмеження, оскільки вона не потрапила до списку "країн з невеликим епідеміологічним ризиком". Українці повинні мати негативний тест, свідоцтво про вакцинацію або довідку про одужання і пройти обов'язковий десятиденний карантин. Ізоляцію можна завершити достроково, якщо отримати через 5 днів негативний тест на коронавірус.

Водночас в Австрію заборонено в'їжджати з Британії, Бразилії, Індії та Південної Африки.